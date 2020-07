Dia da Pizza com receitas caseiras de Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga sugere três receitas caseiras para o Dia da Pizza - ( Foto: Instagram/@anamaria16)

O Dia da Pizza é comemorado nesta sexta-feira, 10. E para celebrar a data, já que muita gente se recusa a pedir delivery por causa da ameaça do novo coronavírus, Ana Maria Braga decidiu compartilhar algumas receitas caseiras para não passar a ocasião em branco.

Para ajudar até os mais habilidosos pizzaiolos caseiros, a apresentadora, que é apaixonada pela criação italiana, escolheu três sabores especiais de pizza, que estão disponíveis no site da apresentadora.

Um dos sabores mais diferentes é o da massa de pizza de batata-doce, uma das vencedoras do concurso Top 20 Receitas AMB.

“A dica fica para a temperatura do forno: deixe pré-aquecer por uns 20 minutos a 200 graus, assim a massa fica bem crocante e o recheio incorporado perfeitamente como em uma pizzaria profissional”, explica Ana Maria Braga. Confira:

Pizza al taglio

Ingredientes: 500 g de farinha de trigo; 1 envelope de fermento biológico seco (10 g); 1 e 1/3 de xícara (chá) de água morna (320 ml); 4 colheres (sopa) de óleo (60 ml); sal; ¾ de xícara (chá) de molho de tomate; 400 g de muçarela ralada grosso (ou a cobertura de sua preferência).

Molho de tomate: 2 colheres (sopa) de azeite de oliva (30 ml); 1/3 de xícara (chá) de cebola picada; 1 colher (sopa) de alho picado; 1 lata de tomates pelados (400 g); sal; 1 colher (sopa) rasa de açúcar; 1 e ¼ de xícara (chá) de água (300 ml); manjericão, tomilho fresco, salsa picada e pimenta-do-reino

Modo de preparo

Disponha a farinha em uma tigela, abra uma cova no meio e adicione o fermento, a água, o óleo e sal a gosto. Amasse até homogeneizar, cubra com filme plástico e deixe crescer por 30 minutos ou até dobrar o volume. Abra a massa em fôrma retangular (41 x 30 x 2 cm) untada com óleo, forrando todo o fundo. Espalhe o molho de tomate e leve ao forno médio preaquecido (200 °C) por 20 minutos. Distribua a muçarela e a cobertura de sua preferência e leve ao forno novamente por mais 10 minutos ou até derreter o queijo. Transfira a fôrma para a chama do fogão, em fogo alto, por 30 segundos para deixar a massa sequinha. Sirva em seguida.

Molho de tomate

Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até murcharem. Junte os tomates pelados, sal a gosto, o açúcar e a água e cozinhe em fogo médio por 30 minutos, mexendo de vez em quando e amassando os tomates com uma colher de pau. Tempere com manjericão, tomilho, salsa e pimenta-do-reino a gosto e utilize frio.

Sugestões de cobertura

4 queijos (gorgonzola, muçarela, provolone e queijo cremoso); abobrinha grelhada em fatias finas e polvilhada com sal; berinjela em rodelas finas, temperadas com sal e assadas com azeite; calabresa frita em rodelas; tomatinhos em metades. Presunto de Parma ou manjericão (para colocar depois de assar).

Pizza al taglio, uma das receitas caseiras de Ana Maria Braga Foto: Site/Ana Maria Braga

Pizza doce

Ingredientes: 5 claras em temperatura ambiente; ¾ de xícara (chá) de açúcar; ½ colher (chá) de essência de baunilha; 100 g de amêndoas moídas; 2 colheres (sopa) de cacau em pó peneirado; manteiga para untar; 100 g de chocolate meio amargo picado grosseiramente; ¼ de xícara (chá) de amêndoas laminadas; morangos fatiados para decorar. Calda de chocolate para acompanhar

Modo de preparo

Atenção: Esta receita requer cerca de 35 minutos de forno.

Bata as claras em neve na batedeira e, sem parar de bater, adicione o açúcar e a baunilha. Bata até formar um merengue pouco consistente. Incorpore as amêndoas moídas e o cacau, misturando delicadamente com uma espátula para não perder volume. Despeje em fôrma redonda baixa de fundo removível (26,5 x 2,5 cm) untada com manteiga, salpique o chocolate picado e as amêndoas laminadas e asse em forno médio preaquecido (180 ºC) por 35 minutos ou até crescer. Aguarde alguns minutos, desenforme e sirva quente, morna ou fria, decorada com as fatias de morango e acompanhada de calda de chocolate.

Pizza doce, fácil de preparar na quarentena Foto: Site/Ana Maria Braga

Massa de batata-doce para pizza

Ingredientes: 250g de farinha de trigo; 1 envelope de fermento biológico seco; 100 g de batata-doce cozida e espremida ainda quente (deixe esfriar); ½ xícara (chá) de leite morno; sal a gosto; 1 colher (sopa) de açúcar; 1 colher (sopa) de manteiga; azeite de oliva para untar; molho de tomate para pincelar; cobertura a gosto.

Cobertura (sugestão): molho de tomate a gosto; 1/2 xícara (chá) de requeijão cremoso; 1 xícara (chá) de frango cozido com temperos e desfiado; 1 xícara (chá) de muçarela ralada; fatias de tomate, orégano a gosto

Modo de preparo

Misture a farinha com o fermento e junte os demais ingredientes. Amasse até obter uma massa bem suave. Cubra e deixe crescer por cerca de 30 minutos ou até dobrar o volume.

Estenda a massa em fôrma de pizza grande untada com azeite, deixando a borda mais grossa. Pincele molho de tomate e leve ao forno médio preaquecido (200 ºC) por cerca de 20 minutos ou até corar levemente. Pincele com molho de tomate, distribua a cobertura de sua preferência e leve de volta ao forno por cerca de 10 minutos ou até derreter o queijo (se houver) ou aquecer bem.

Cobertura (sugestão): Pincele molho de tomate na massa assada e distribua o requeijão e o frango em metade da pizza. Na outra metade, espalhe a muçarela e distribua tomate e orégano a gosto. Leve de volta ao forno, na mesma temperatura, por 10 minutos ou até o queijo derreter. Finalize com folhas de rúcula e azeitonas, se quiser.