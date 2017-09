Dia da Árvore tem plantio e coral do Rede Solidária na Sedhast

Campo Grande (MS) – Com a apresentação do coral do Programa Rede Solidária e o plantio de mudas, o Dia da Árvore foi comemorado na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), na manhã desta quinta-feira (21.9).

A secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, esteve presente e prestigiou a ação: “É uma forma de nós cuidarmos da natureza e ainda prestigiar esse belo trabalho dos profissionais do Programa Rede Solidária que com essas crianças e jovens estão transformando uma realidade”.

Os diversos tipos de árvores existentes são fundamentais para a vida em nosso planeta. As árvores aumentam a umidade do ar, evitam erosões, produzem oxigênio no processo, reduzem a temperatura e fornecem sombra e abrigo para algumas espécies animais, entre outros benefícios.

Um exemplo é o entorno do prédio da Sedhast, no Parque dos Poderes, que além da vegetação nativa, conta também com árvores já grandes de comemorações de anos anteriores, e também espécies frutíferas, que embelezam e dão mais vida ao ambiente.

Também participaram da ação o secretário-adjunto da pasta, Adriano Chadid; o superintendente de Administração e Finanças, Clistiano Fernandes; e a superintendente de Direitos Humanos, Ana Lúcia Américo.

Texto e fotos: Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

