Devido à pandemia de coronavírus, pós-graduação da Escolagov será no formato on-line

Nesta sexta-feira (05.06), a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) publicou portaria que estabelece, em caráter excepcional, a suspensão de aulas presenciais e substituição pelo formato on-line.

A medida é válida, em especial, para a turma da pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas – turma 2019/2021, onde a diretoria de pesquisa e pós-graduação promoverá a flexibilização do calendário do curso e demais adequações necessárias ao retorno das atividades acadêmicas.

Conforme o diretor-presidente da Escolagov, professor Wilton Paulino Junior, a medida se faz necessária como forma de enfrentamento à situação de emergência decorrente da pandemia de coronavírus e se tornou possível através de convênio de cooperação técnica, científica e educacional com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), que permite a utilização de plataforma para as aulas remotas.

“O intuito da portaria foi oficializar a utilização do ensino remoto com o uso da tecnologia e plataformas que permitem a continuidade do curso. Além de não interrompermos o calendário do curso, proporcionamos uma atividade bastante produtiva para o Estado e os servidores, que aproveitarão o seu tempo em casa participando das atividades oferecidas pelo curso”, frisou o diretor-presidente.

A portaria ainda ressalta que as atividades não presenciais ofertadas aos alunos poderão ser consideradas na composição da carga horaria obrigatória do curso, asseguradas formas de organização e de registros de acompanhamento do desempenho do aluno.

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS

A primeira pós-graduação direcionada exclusivamente a servidores públicos estaduais teve início no dia 22 de novembro de 2019, visando o desenvolvimento do servidor e o aprimoramento da Gestão Pública.

Com carga horária de 390 horas/aulas e duração de 18 meses, a especialização ofertada pela Escolagov é gratuita e destinada a 40 servidores efetivos lotados em 31 unidades gestoras do governo estadual.

Integram a lista de disciplinas: cultura, clima e comportamento organizacional; liderança e motivação; inovação e empreendedorismo no setor público; marketing de serviços; qualidade de vida, ética e responsabilidade social; governança corporativa; entre outros.

Para conferir a Portaria nº 13 na íntegra, acesse as páginas 35 e 36 da edição nº 10.190 do Diário Oficial do Estado (DOE).