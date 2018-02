Detroit Steakhouse se destaca no Centro-Oeste e cresce no Brasil

Detroit Steakhouse, se evidencia no Centro-Oeste não só pela fidelidade do público que aprecia o cardápio e a experiência de vivenciar outra cultura, como por ajudar no desenvolvimento econômico da região - Foto: Lilian Pires

Com diversas unidades em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília e Goiás, a rede de restaurantes casual dining no estilo americano, Detroit Steakhouse, se evidencia no Centro-Oeste não só pela fidelidade do público que aprecia o cardápio e a experiência de vivenciar outra cultura, como por ajudar no desenvolvimento econômico da região. “A marca nasceu em 2011 em Goiânia e de lá para cá viemos conquistando cada vez mais espaços e consumidores, graças à nossa missão de oferecer refeições saborosas e momentos especiais. Hoje temos 15 pontos nestes estados que são responsáveis por quase 1000 empregos diretos e indiretos e ao longo do ano de 2018 serão inauguradas mais 15 estabelecimentos na região que vão gerar por volta de 500 novas vagas”, conta Fábio Marques Jr, sócio-diretor da empresa.

Com foco principal nas classes B e C, a rede aposta em um cardápio recheado de promoções para continuar em franca expansão. Um dos exemplos é o almoço executivo, servido a partir de R$10,00 em dias úteis até às 14hs, tem também o happy hour todos os dias do ano até às 20h no salão e 22h na varanda com drinks pela metade do preço e três chopes em caneca congelada por R$ 13,95 e, ainda, o rodízio de costela e aperitivos à vontade que é servido com duas entrada e um acompanhamento a partir de R$ 35,95. O menu também dispõe de cortes nobres como o baby back ribs e prime rib, além de sanduíches, massas, saladas e tudo o que agrada ao gosto do americano, mas no estilo brasileiro. Os restaurantes contam com TVs de LCD para exibir jogos e competições esportivas variadas como futebol americano, baseball, basquete, hóquei no gelo e o futebol.

Atualmente, a Detroit Steakhouse está com 25 unidades em funcionamento e mais 25 contratos assinados em quatro regiões do país: Norte, Centro-oeste, Nordeste e Sudeste. “Estamos com um plano de expansão bem agressivo, pretendemos chegar a 1000 pontos até 2028 em todo o território nacional ”, afirma Marques. Os interessados em investir na marca podem escolher entre os modelos: restaurante (a partir de R$ 580 mil) e Express (R$ 250 mil). A empresa ainda possibilita que o franqueado tenha o formato 2 em 1, ou seja, com uma única cozinha, atender ao restaurante a também ao formato Express, que trabalha com fast food. Para mais informações:http://detroitsteakhouse.com.br/