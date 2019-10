Detroit Steakhouse cria ação promocional em clima de Halloween

Com restaurantes mal assombrados e uma equipe de profissionais de “meter medo” até nos mais corajosos, a rede de casual dining, Detroit Steakhouse, espera no dia 31 de outubro os consumidores para curtir a comemoração mais horripilante do ano - Foto: Divulgação/Assessoria

Com restaurantes mal assombrados e uma equipe de profissionais de “meter medo” até nos mais corajosos, a rede de casual dining, Detroit Steakhouse, espera no dia 31 de outubro os consumidores para curtir a comemoração mais horripilante do ano, o Halloween. Sempre pensando em oferecer aos clientes uma experiência gastronômica e cultural completa, no Dia das Bruxas, o tradicional Rodízio Detroit terá preço promocional, saindo por R$ 35,95. O cardápio de bebidas também traz uma novidade especialmente preparada para a data, o chopp vermelho.

“Recorremos à inspiração norte-americana e nossos estabelecimentos serão cuidadosamente decorados e os funcionários caracterizados para a ocasião. Encontramos desta forma uma maneira de aproximar nossos consumidores de uma outra cultura. Apesar de o brasileiro já estar familiarizado com a data, nos nossos restaurantes, a experiência é completa, com fantasias, decoração e cardápio especial. Elevamos a experiência a um outro patamar e todos se surpreendem positivamente com nosso ‘terror’”, revela o sócio-diretor da marca, Fábio Marques Jr.



Distribuídos de Norte a Sul do país, os restaurantes da marca contam com diversos diferenciais e atrativos para conquistar ainda mais frequentadores, entre eles estão, restaurantes com brinquedoteca, TVs de LCD para exibir jogos e competições esportivas diversas, decoração no mais puro estilo americano, à base de carros, esportes americanos e música, afinal Detroit é berço das maiores empresas automobilísticas do século 20, além de ser a casa da Motown Records, célebre empresa que criou estrelas como Michael Jackson, Stevie Wonder, Diana Ross, Lionel Richie, entre outros.

