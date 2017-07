Condutores que cometem infração passam por curso no Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) iniciou nessa segunda-feira (24), o curso de reciclagem para 32 condutores infratores em Campo Grande.

O curso, na modalidade presencial, visa atender o interessado em cumprir a penalidade imposta no processo administrativo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), outros procedimentos administrativos e interessados em adquirir conhecimento na área.

No curso são abordadas as seguintes disciplinas: direção defensiva, legislação de trânsito, primeiros socorros e relacionamento interpessoal. A carga horária total é de 30 horas/aulas. As aulas acontecem até sábado (29.7) no bloco 19 da sede do Departamento, localizada na MS 080, km 10 – saída para Rochedo. Para outras informações sobre esse e outros cursos oferecidos pelo Detran acesse o site.

Texto e foto: Jaqueline Tente – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)

