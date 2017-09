Festival estudantil sobre o trânsito é encerrado em paralelo à Semana Nacional de Trânsito

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) Roberto Hashioka, participou nesta segunda-feira (18) da abertura da Semana Nacional de Trânsito de Campo Grande, realizada no teatro Glauce Rocha. Na ocasião foi realizada também a abertura da etapa final do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran), que tem como organizador a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e como apoiadores o Detran-MS e a Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC).

A Semana Nacional de Trânsito é realizada de 18 a 25 de setembro com abrangência nacional, data fixada pelo Código de Trânsito Brasileiro no ano de 1997. Nesta edição, a Semana traz como tema “#Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito”, mote definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para ser explorado em todas as ações educativas de trânsito no ano de 2017.

“ A preocupação é constante e permanente quanto aos números dos acidentes de trânsito. Mais de 40 mil pessoas perdem a vida no trânsito brasileiro por ano. Os acidentes na maioria das vezes, são causados por falta de atenção dos motoristas. A combinação de álcool e direção, uso do celular, excesso de velocidade são as principais causas de imprudência. A grande responsabilidade de todos nós, não é somente a capacidade técnica de conduzir um veículo, mas é a conscientização que temos que respeitar as leis de trânsito”, ressaltou Roberto Hashioka.

Em Mato Grosso do Sul a semana terá intensa programação, que inclui palestras, atividade cultural, blitz educativa e de fiscalização, entre outras. Ao todo serão sete dias para a sociedade, órgãos de trânsito, entidades públicas e privadas concentrarem suas ações na conscientização e em busca de um comportamento seguro no trânsito. Reforçando o conceito de que, todos somos responsáveis em tornar nossas ruas, avenidas, estradas um lugar seguro, para pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros.

Neste ano, cerca de 130 peças teatrais foram inscritas, sendo 10 classificadas para a final. O Fetran está em sua 8ª edição em MS.

Neste ano aproximadamente 130 peças teatrais foram inscritas, sendo 10 classificadas para a final que acontece a partir desta segunda-feira (18.9) até quarta-feira (20.9). O Fetran está em sua 8ª edição no Estado e é um projeto de educação para o trânsito que utiliza atividades pedagógicas e inclui transversalmente a temática trânsito no cotidiano escolar.

Os municípios classificados para a final são: Amambai, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim e Rio Verde de Mato Grosso.

Segundo o superintendente da PRF, Luiz Alexandre da Silva, a cada ano as peças teatrais superam-se. “O lema do Fetran é despertar a consciência com a cultura, cidadania, com a arte, transformando atitudes para salvar vidas”, concluiu.

Texto e fotos: Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

