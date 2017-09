Detran e PRF acertam continuidade da parceria para realização do Fetran

Campo Grande (MS) – O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) Roberto Hashioka , reuniu-se nesta semana com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva. Em pauta a continuidade da parceria entre os órgãos e o Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran).

O Festival é realizado pela PRF em parceria com o Detran-MS e a Secretaria de Cultura e Cidadania do estado, e tem como objetivo estimular a produção teatral estudantil e criar condições para se pensar no comportamento de cada um em relação às regras que regem o trânsito de veículos, condutores e pedestres.

Em Mato Grosso do Sul este ano está sendo realizada a 8º edição do Festival, que contou com a participação de 27 municípios. Segundo o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka, o Fetran possibilita o envolvimento de pais, alunos e professores na conscientização em prol de um trânsito mais seguro. “O Festival trabalha o trânsito de forma lúdica, no cotidiano assumimos diversos papéis, em diferentes momentos: pedestre, passageiro, condutor. E é valido todo o esforço destas crianças em debaterem o tema durante o ano todo”, afirma Hashioka.

Desde sua criação, o festival vem sendo realizado em vários municípios do Estado, sendo que neste ano de 2017, estão participando 27 municípios e 130 escolas no âmbito Estadual e Municipal, envolvendo um público de aproximadamente 20.000 pessoas.

“Nós estamos utilizando o teatro como ferramenta para sensibilizar crianças e adolescentes da necessidade de conhecer as normas e leis que regem o trânsito brasileiro, contribuindo para a construção de um trânsito mais seguro e pacífico”, ressalta Luiz Alexandre Gomes da Silva, superintendente da PRF.

O encerramento da 8º edição do Festival acontece no dia 18 de setembro, às 8h, no Teatro Glauce Rocha em Campo Grande.

Participou da reunião a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Marlene Alves Rondom.

FETRAN

Criado em 2004, com início no Mato Grosso do Sul em 2010, o Festival é um projeto de educação para o trânsito da PRF que utiliza atividades pedagógicas e inclui transversalmente a temática trânsito no cotidiano escolar. No Fetran, estudantes e professores produzem trabalhos com a temática Trânsito, nas modalidades: teatro, maquetes, poesias, danças, músicas, textos, mural, entre outros, valorizando a diversidade escolar e cultural. Os trabalhos são apresentados na Feira Temática de Trânsito e no Festival Temático de Trânsito com o objetivo de integrar a PRF, a escola e a sociedade.

Texto e Foto: Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

