Designados juízes diretores do Foro para o ano de 2020

Está publicada no Diário da Justiça desta quinta-feira (13) a Portaria nº 141, em que o presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Paschoal Carmello Leandro, designa os juízes diretores de Foro para o ano Judiciário de 2020, a partir do dia 1º de março. Nas comarcas de uma só vara será diretor do Foro o juiz titular da comarca.



Veja a lista completa dos juízes designados:



AMAMBAI – Thielly Dias de Alencar Pithan e Silva

ANASTÁCIO – Luciano Pedro Beladelli

APARECIDA DO TABOADO – André Ricardo

AQUIDAUANA – Giuliano Máximo Martins

BATAGUASSU – Cezar Fidel Volpi

BONITO – Paulinne Simões de Souza

CAARAPÓ – Jeane de Souza Barboza Ximenes Escobar

CAMAPUÃ – Deni Luis Dalla Riva

CAMPO GRANDE – Flavio Saad Peron

CAMPO GRANDE - CPE – Wilson Leite Correa

CAMPO GRANDE - JUIZADOS – Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli

CASSILÂNDIA – Flavia Simone Cavalcante

CHAPADÃO DO SUL – Silvio Cezar do Prado

CORUMBÁ – Maurício Cleber Miglioranzi Santos

COSTA RICA – Francisco Soliman

COXIM – Tatiana Dias de Oliveira Said

DOURADOS – Marilsa Aparecida da Silva Baptista

FÁTIMA DO SUL – Vitor Dias Zampieri

ITAPORÃ – Evandro Endo

IVINHEMA – Rodrigo Barbosa Sanches

JARDIM – Melyna Machado Mescouto Fialho

MARACAJU – Marco Antonio Montagnana Morais

MIRANDA – Alexsandro Motta

MUNDO NOVO – Guilherme Henrique Berto de Almada

NAVIRAÍ – Eduardo Lacerda Trevisan

NOVA ALVORADA DO SUL – Jesse Cruciol Junior

NOVA ANDRADINA – Walter Arthur Alge Netto

PARANAÍBA – Nária Cassiana Silva Barros

PONTA PORÃ – Marcelo Guimarães Marques

RIBAS DO RIO PARDO – Idail de Toni Filho

RIO BRILHANTE – Jorge Tadashi Kuramoto

RIO VERDE DE MATO GROSSO – Rafael Gustavo Mateucci Cassia

SÃO GABRIEL DO OESTE – Samantha Ferreira Barione

SIDROLÂNDIA – Fernando Moreira Freitas da Silva

TERENOS – Valter Tadeu Carvalho

TRÊS LAGOAS – Aline Beatriz de Oliveira Lacerda