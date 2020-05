Desenvolvido para capacitar servidores em diversas áreas, catálogo da Escolagov tem mais de 20 cursos

Com foco na área de Gestão Pública, estão disponíveis na Plataforma de Ensino da Fundação, os cursos de Noções Básicas da Administração Pública, Planejamento Estratégico, Metodologia da Gestão por Processos e Elaboração e Gerenciamento de Projetos - Foto: Divulgação

Desenvolvido para atender o Plano Anual de Desenvolvimento de Servidores, planejamento que inclui as competências individuais e coletivas que os servidores precisam desenvolver ao longo do ano, o catálogo de cursos da Escolagov reúne 24 cursos de qualificação e aprimoramento profissional na modalidade Ensino a Distância (EaD).

Com foco na área de Gestão Pública, estão disponíveis na Plataforma de Ensino da Fundação, os cursos de Noções Básicas da Administração Pública, Planejamento Estratégico, Metodologia da Gestão por Processos e Elaboração e Gerenciamento de Projetos. Para atender ao programa Gestão Por Competências é ofertada a trilogia que inclui a Introdução à Gestão por Competências (PGDI), Acompanhamento do PGDI e Avaliação por Desempenho Individual (ADI).

No setor de Compras, os cursos disponíveis envolvem quatro áreas: Licitação, Contratos e Registro de Preços, Gestão de Convênios na Administração Pública e Pregão Presencial/Eletrônico. Já na área de Sistemas estão inclusos, E-DOC Municípios, E-DOC Sistema de Comunicação de Eletrônica, Gestão de Patrimônio Imobiliário, Plano Anual de Compras Governamentais e Elaboração/Gerenciamento de Projetos SE SUITE.

Classificados como cursos da área “Geral”, estão inclusos na categoria, as formações com foco no Software Excel, além de abordagem sobre Benefícios Previdenciários, Defesa Pessoal -Suprema Defesa 3E e Primeiros Socorros. E por fim, a área de especialidades que abriga os cursos de Boas Práticas Agropecuárias e Noções Básicas de Primeiros Socorros para a Rede Pública de Ensino.

“O momento é de desenvolvermos novas habilidades, fazermos parte de novos projetos e também de obter novos conhecimentos”, destaca o diretor-presidente da Fundação, Wilton Paulino Junior, ao justificar a importância dos servidores permanecerem em constante busca por aprimoramento profissional.

Com carga horária compreendida entre 4h a 30h/aulas, os cursos são oferecidos gratuitamente, inclusive com certificação. Para se inscrever basta acessar o site www.escolagov.ms.gov.br, acessar a Aba Portal do Aluno e se matricular no curso desejado.