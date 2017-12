Desenho de estudantes inspira logomarca da Escola da Autoria

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) implantou neste ano a Escola da Autoria, de Ensino Médio em Tempo Integral, em 12 unidades escolares de Mato Grosso do Sul, com uma proposta que une disciplinas curriculares e eletivas, trabalhando sobre a perspectiva da formação do jovem autônomo, solidário e com as competências necessárias para o século 21.

Na Escola da Autoria, o jovem é estimulado a ser protagonista, autores de sua própria história. Para reforçar esse conceito, os estudantes foram estimulados a fazerem desenhos e esboços para a criação da logomarca do programa. O resultado foi surpreendente, com 33 desenhos criativos e que representam essa nova forma de ensinar.

O escolhido foi elaborado pelas estudantes, Kamilla Guedes e Isabela Sena, da EE Professor Emygdio Campos Widal, da Capital, inspirou a equipe responsável pela criação e se tornou a marca da Escola da Autoria. A ideia foi da Isabela, que também escreveu no desenho. Já a mão, foi obra da Kamilla. “Fiz o esboço em casa e no ônibus terminei de esfumaçar”, contou a desenhista.

O resultado animou as garotas:“ficou muito criativo e artístico, gostamos para caramba”, afirmou Kamilla. “Quando contei para minha mãe acho que ficou mais animada do que eu, saiu contando para todo mundo”, disse Isabela, aos risos.

As matrículas para as Escolas da Autoria já estão abertas no site da Matrícula Digital. Em 2018, a SED terá 17 unidades escolares com ensino médio em tempo integral – Escola da Autoria: Amélio de Carvalho Baís, Professor Emygdio Campos Widal, José Barbosa Rodrigues, Lucia Martins Coelho, Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, Severino de Queiroz, Maria Constança de Barros Machado, Waldemir Barros da Silva, Vespasiano Martins (1º ano), Professora Clarinda Mendes de Aquino e Dona Consuelo Muller. No interior, a Escola da Autoria funciona nos municípios de Corumbá, Dourados, Maracaju, Ponta Porã e Naviraí.

Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Divulgação