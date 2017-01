Desemprego no Brasil em 2017 vai crescer em ritmo mais acelerado do que no restante das economias

Segundo a OIT, em 2017, a taxa mundial de desemprego passará de 5,7% para 5,8%, o que vai resultar em mais 3,4 milhões de desempregados no mundo. Desse total, 1,2 milhão estarão no Brasil / Divulgação

“O Brasil está na contramão do mundo. Nosso contingente de desempregados vai crescer em ritmo mais acelerado do que o restante das economias. Haverá um crescimento de quase 10% no número de desempregados no Brasil em 2017. Por outro lado, o contingente de desempregados deve aumentar apenas cerca de 1,2% no resto do mundo. Isso é um reflexo da acentuada crise econômica que o país atravessa”. Esta é a análise que o pesquisador do FGV/IBRE Bruno Ottoni faz do relatório "Perspectivas sociais e do emprego no mundo – Tendências de 2017", lançado ontem pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O relatório chamou atenção ao prever que de cada três novos desempregados no mundo em 2017, um será brasileiro. Segundo a OIT, em 2017, a taxa mundial de desemprego passará de 5,7% para 5,8%, o que vai resultar em mais 3,4 milhões de desempregados no mundo. Desse total, 1,2 milhão estarão no Brasil.

Bruno Ottoni explica que é preciso relativizar esses números. “O Brasil tem um quantitativo expressivo de desempregados em termos absolutos, pois a nossa população supera os 200 milhões de habitantes. Desse modo, o crescimento de desempregados no Brasil, em números, chama atenção pelo volume”, explica Ottoni.

Quando se observa o percentual de população desocupada, há países com indicadores piores que os do Brasil. “A Espanha registrou, no terceiro trimestre do ano passado, taxa de 18,9% de desemprego — um percentual maior que o do Brasil, que hoje é de 11,9%. Contudo, em novembro do ano passado, havia 3,789 milhões de desempregados na Espanha. Hoje, no Brasil, temos 12,4 milhões de pessoas sem emprego”, explica o especialista.

De todo modo, acrescenta Bruno Ottoni, as previsões para o Brasil são preocupantes. “Com a crise que o país atravessa, a previsão da OIT é de que o número de desempregados chegue a 13,6 milhões no final de 2017, representando um crescimento de quase 10% (com relação aos 12,4 milhões de desempregados em 2016). É um crescimento maior do que a média mundial”, conclui o pesquisador.

Segundo o estudo "Perspectivas sociais e do emprego no mundo - Tendências de 2017", em termos absolutos, o Brasil terá a terceira maior população de desempregados entre as maiores economias do mundo, superado apenas pela China e Índia. Na China, a OIT prevê que o número subirá de 37,3 milhões para 37,6 milhões em 2016. Já na Índia, o aumento será de 17,7 milhões para 17,8 milhões.

Veja Também

Comentários