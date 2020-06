Desempregados de MS terão aulão online sobre como se recolocar no mercado de trabalho

s atividades do projeto serão de forma online com inscrição totalmente gratuita e deve ser realizada até 15 de junho - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Está desempregado? Para auxiliar os prifissionais do mercado de trabalho no Estado, sete profissionais de desenvolvimento humano e organizacional de MS vão realizar nos dias 25 e 26 de junho o "Reskilling MS". O programa vai promover requalificação profissional. As atividades do projeto serão de forma online com inscrição totalmente gratuita e deve ser realizada até 15 de junho pelo site.

O programa é voltado para pessoas que estão desempregadas que possuem o Ensino Médio Completo e que residem em Mato Grosso do Sul. A ideia é buscar recolocação no mercado de trabalho, que almejem desenvolver novas skills (habilidades), fazer networking e interagir com profissionais de RH do estado. Serão dois dias de encontros online sobre diferentes temas, oficina, laboratório, imersão e muito conhecimento.

A programação começa no dia 25 de junho, às 8h com Lidiane Miquilini falando sobre "Evolução do Mercado de Trabalho". Às 10h, Rosângela Barcellos fala sobre "Coordenação ao lado de outras pessoas (Intra e Interpessoal)". No período da tarde, às 14h, Vânia Aquino discorre sobre "Gestão de Pessoas" e, em seguida, às 16h, Ana Flávia Chedid aborda o tema "Flexibilidade Cognitiva e Negociação".

No dia 26 de junho as atividades começam às 9h com Milena Mendonça falando sobre "Inteligência Emocional". Depois, às 13h, Caroline Reis aborda o tema "Gestão do tempo e produtividade/Desenvolvimento de carreira". Já às 15h, Dorvany Alves discorre sobre "O funcionamento do cérebro nos processos de mudança". E, às 17h, Ana Flávia Chedid encerra a programação diante do tema "Pesquisa de Mercado e Avaliação de Aprendizagem".