Desembargadores julgam 25 processos nesta segunda-feira

Os desembargadores que compõem a 1ª Seção Cível reúnem-se para julgamento nesta segunda-feira (3), às 14 horas. Estão em pauta 25 processos, dentre os quais mandados de segurança, agravos regimentais, embargos de declaração e ações rescisórias.

Entre os processos a serem julgados está o Mandado de Segurança nº 1408995-51.2016.8.12.0000, que trata de recurso interposto por C.R. de F. contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que suspendeu as nomeações e posse dos candidatos aprovados no concurso público realizado pelo município de Laguna Carapã.

O autor relata que foi aprovado em primeiro lugar no referido concurso público para ocupar o cargo de recepcionista, sendo convocado para tomar posse no dia 28 de abril de 2016. Contudo, o ato de posse não foi concluído em virtude da decisão judicial questionada, que suspendeu os atos de nomeação e posse dos candidatos aprovados.

Ele aponta ainda que no dia 7 de junho de 2016 foi informado que as nomeações e posses haviam sido suspensas em razão de uma ação cautelar proposta pelo Ministério Público Estadual contra o município de Laguna Carapã e da empresa realizadora do concurso. A decisão faz parte de uma apuração feita para investigar irregularidades no certame sob a suspeita de favorecimento de alguns candidatos em detrimentos de outros.

Portanto, defende que tal determinação não afeta sua posse, uma vez que tal decisão foi tomada no dia 17 de maio de 2016, ou seja, depois de sua convocação, sendo que a suspensão diz respeito às nomeações e posses efetivadas a partir da data da decisão.

O autor requer liminar para a concessão da tutela de urgência para assegurar sua nomeação e posse no cargo para qual foi aprovado. No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja concedida a segurança em definitivo, preservando seu direito à nomeação.

O pedido liminar foi negado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou por não reconhecer a ordem diante da falta de violação do direito líquido e certo do autor.

