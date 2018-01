Desembargadores de MS cumprem meta do CNJ e julgam mais de 48 mil processos em 2017

Os resultados alcançados no ano de 2017 reforçam o compromisso dos desembargadores do TJMS para a efetiva resolução das demandas da população sul-mato-grossense que busca o Poder Judiciário para a solução de seus conflitos - Ilustração

Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul finalizaram os trabalhos do ano de 2017 com mais uma meta cumprida no julgamento das demandas da população sul-mato-grossense. De janeiro a dezembro foram julgados 48.595 processos, superando a distribuição no período, que totalizou 45.801 feitos, cumprindo assim a Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça, de julgar mais processos que os distribuídos.

Os órgãos julgadores que se destacaram com o maior número de processos julgados foram a 1ª Câmara Cível, com 11.086 processos julgados pelo colegiado, seguida pelas 5ª e 2ª Câmaras Cíveis, com respectivamente, 6.011 e 5.432 processos.

Dados obtidos na ferramenta BI apontam que o Tribunal de Justiça de MS inicia o ano de 2018 com 23.988 processos em andamento, sendo 22.838 eletrônicos (95,2%) e 1.150 físicos (4,8%). Os dados são referentes ao Órgão Especial, Seções e Câmaras do Tribunal de Justiça.

Os resultados alcançados no ano de 2017 reforçam o compromisso dos desembargadores do TJMS para a efetiva resolução das demandas da população sul-mato-grossense que busca o Poder Judiciário para a solução de seus conflitos.