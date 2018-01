Desembargador adota Whatsapp e elimina papel no gabinete

Da redação, com informações do TJMS

Objetivo é reduzir ao máximo o uso de papel - Ilustração

Em consonância com as práticas adotadas pelo Poder Judiciário, em relação à contenção de gastos e uma gestão mais sustentável, o Des. Alexandre Bastos instituiu, em seu gabinete, práticas que reduzam ao máximo o uso de papel como, por exemplo, a disponibilização de um número de Whatsapp para a comunicação com os advogados.

O desembargador vê essa inovação como uma forma de incentivar práticas mais sustentáveis e também de estreitar a comunicação com advogados, pois, a partir do número disponibilizado, podem ser enviados pelo próprio aplicativo, memoriais e apontamentos a respeito de processos.

“Do que adianta não ter papel no gabinete se eu não disponibilizar ao advogado uma forma alternativa ao papel? Eles também poderão comunicar-se comigo, por exemplo, para pedir uma celeridade em processos que tenham prioridades/urgências. Na verdade, estou abrindo mais uma alternativa de comunicação, mantendo todas as demais”, explica.

Para informar os jurisdicionados sobre a inciativa, os votos que saírem do gabinete estarão identificados com o selo “Gabinete Sem Papel”, como forma de destacar o esforço empenhado nessa ação sustentável. O número do whatsapp será impresso no rodapé do documento.

Além de contribuir para uma prática mais sustentável, a tecnologia ajuda a dar mais celeridade aos processos, tendo em vista que os meios eletrônicos permitem o acesso rápido de onde a pessoa estiver, bastando ter acesso à internet.

Vale lembrar que todas essas ações não restringem o acesso ao advogado que trouxer os memoriais em papel, pois, o desembargador os aceitará da mesma forma.