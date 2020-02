Des. Paulo Alberto de Oliveira assume a Presidência da 1ª Seção Cível a partir de março

A partir do dia 2 de março, a 1ª Seção Cível terá um novo presidente: o Des. Paulo Alberto de Oliveira, eleito na sessão desta segunda-feira (3) para suceder o Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, que comandava os trabalhos desde junho de 2018.

Ao passar a presidência para o Des. Paulo Alberto, o Des. Fassa agradeceu a compreensão e a colaboração dos demais pares durante o tempo que comandou a 1ª Seção Cível e desejou sorte a seu sucessor.

O Des. Paulo Alberto afirmou que espera estar à altura do trabalho realizado pelo magistrado Odemilson e que conta com a experiência e apoio dos outros integrantes da 1ª Seção Cível.

Integram a 1ª Seção Cível os desembargadores Claudionor Miguel Abss Duarte, João Maria Lós, Divoncir Schreiner Maran, Odemilson Roberto Castro Fassa, Paulo Alberto de Oliveira e o juiz Luiz Antonio Cavassa de Almeida, que substitui o Des. Sérgio Fernandes Martins enquanto este desempenha a função de Corregedor-Geral de Justiça.

Conheça – Paulo Alberto de Oliveira ingressou no TJMS pelo quinto constitucional, na vaga do Ministério Público, em solenidade no dia 24 de fevereiro de 2016.

Paulo Alberto ingressou no Ministério Público de MS em outubro de 1989, ao ser nomeado promotor de justiça substituto. Em agosto do ano seguinte foi promovido a Promotor de Justiça e designado para a Comarca de Deodápolis, de primeira entrância. Depois tornou-se Promotor de Justiça da Comarca de Naviraí, de segunda entrância.

Em 1996, foi promovido a Promotor de Justiça de entrância especial e titularizou a 6ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Assumiu o cargo de Procurador de Justiça em março de 2008. Exerceu as funções de Chefe da Secretaria de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça e Secretário-Geral do Ministério Público, de 2004 a 2008. Foi Procurador-Geral de Justiça no biênio 2010/2012 e Procurador Geral Adjunto de Justiça Jurídica, no período 2012/2013.