Desembargador do TJMS Alexandre Bastos assume a presidência da 4ª Câmara Cível

A partir desta terça-feira (1), as sessões de julgamento da 4ª Câmara Cível têm como presidente o desembargador Alexandre Bastos, que passa a conduzir os trabalhos do órgão julgador.

O desembargador apontou que é a primeira vez que conduz um órgão julgador desde sua posse, agradecendo a maneira como o colegiado desta Câmara vinha sendo coordenada pelo desembargador Vladimir Abreu da Silva, e acentuando a preocupação dos integrantes em estabilizar as demandas e ao espírito coletivo em discutir as decisões. "Sinto-me muito honrado e desafiado, não só por assumir a presidência, mas por ser desta Câmara. Quero registrar o trabalho do Des. Vladimir pelo clima de cooperação entre os pares, que vai além do auxílio na melhor condução da sessão".

O então presidente, desembargador Vladimir Abreu da Silva, agradeceu aos colegas pelos serviços realizados e pelo dedicado empenho nos julgamentos, passando a presidência ao Des. Alexandre.

Em nome dos demais integrantes, o desembargador Sideni Soncini Pimentel agradeceu o trabalho profícuo e sereno realizado pelo antigo presidente da Câmara, reconhecendo ser árdua e de grande responsabilidade a condução administrativa, destacando a agilidade e a convivência, e principalmente do espírito de colegialidade característica deste órgão julgador. Ressaltou ainda que o desembargador Alexandre, mais jovem participante desta Câmara, na verdade já se mostra como um veterano, pois confiam na sua condução, nos julgamentos e também na convivência que tiveram e continuam tendo com ele. "Tenho certeza que, assim como o desembargador Vladimir, Vossa Excelência também terá de nós, demais participantes, toda colaboração, todo incentivo, de modo com que os trabalhos transcorram da melhor forma possível".

As sessões de julgamento da 4ª Câmara Cível ocorrem todas as terças-feiras do mês, às 14 horas, composta pelos desembargadores Sideni Soncini Pimentel, Vladimir Abreu da Silva, Luiz Tadeu Barbosa Silva, Júlio Roberto Siqueira Cardoso e Alexandre Bastos.