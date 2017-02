Deputado garante emenda para Escolas Estaduais em Chapadão

Nesta quinta-feira (9), o deputado Marcio Fernandes (PMDB) esteve em Chapadão do Sul para ouvir as demandas do município, através dos vereadores: Mika (PMDB), Vanderson Cardoso (PEN), Prof. Cícero (PHS) e Anderson Abreu (DEM). Entre as reivindicações, foi a situação das Escolas Estaduais Augusto Krug Netto e a Jorge Amado, que precisam de ares condicionados e tiveram o compromisso do deputado em destinar emenda parlamentar.

"Só podemos saber o que um município precisa, visitando a população, fico contente em contribuir para o desenvolvimento da região, afinal investir na educação é de certa maneira, investir na sociedade como um todo”, diz Marcio Fernandes

Emendas

Desde 2013, o deputado destina emendas parlamentares ao município ininterruptamente, como: microônibus para transportar pacientes, ambulância, equipamentos para o hospital municipal e van para a Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde.

