Projeto 'Lojinha do Bem' chega às comunidades da Capital e do interior de MS

“Pequenas ações movem o mundo”. É com esse lema que o deputado estadual Coronel David (PSC) e sua equipe realizam no dia 9 de setembro, no bairro Bom Retiro, o primeiro encontro da Lojinha do Bem, que tem o objetivo de despertar a solidariedade nas pessoas através da doação e a conscientização sobre o reaproveitamento de objetos não mais utilizados, como roupas, calçados, brinquedos e utensílios domésticos. Já no dia 13, no período de 13h30 até 16h30, a entidade beneficiada com a Lojinha do Bem será a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade de Guia Lopes da Laguna, em MS.

“Muitas vezes a gente deixa uma roupa ou um sapato esquecido no armário, ou tem algum produto em casa que não usa mais, por isso pensamos em criar a Lojinha do Bem, para concentrar esses produtos doados num determinado lugar e proporcionar às comunidades menos favorecidas financeiramente, a aquisição desses utensílios através de (cupons de valor fictício). Essa ação oferecerá poder de compra ao pai, ou a mãe de família e até mesmo uma criança, que muitas vezes não tem dinheiro para comprar o produto que deseja no comércio em geral. A pessoa que visitar a Lojinha do Bem encontrará de tudo, desde colchão, eletrodomésticos até vestuário e tenho certeza que sairá muito feliz e satisfeita com as compras que fizer para sua casa e sua família", destacou Coronel David.



Como funcionará a Lojinha do Bem

Uma senha será distribuída no dia 9 de setembro, no período de 7h da manhã até 8h30, no bairro Bom Retiro, juntamente com um (cupom de cédulas fictícias). Com esta senha será possível estabelecer uma ordem de acesso para que toda a comunidade adquira os produtos de forma justa e organizada e com o cupom em mãos, os moradores poderão adquirir os produtos escolhendo o que realmente precisa.



Serviço

O cidadão que tiver interesse em colaborar com a Lojinha do Bem na Capital, basta levar alimentos, roupas, calçados, brinquedos e utensílios domésticos nos seguintes pontos de arrecadação:



Campo Grande

- Rua 7 de setembro, n° 1810, região central de Campo Grande

- Associação de moradores do bairro Coophatrabalho - Av Florestal, 874



Guia Lopes da Laguna

- Avenida Visconde de Taunay, n°1361, Centro, Loja Mundo das Utilidades (ao lado do Banco do Brasil)

- Apae Guia Lopes - Rua Quintino Bocaiúva, 1842 - Vila Planalto



