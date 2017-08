Depois de passar por seis municípios do Estado, Sesi encerra entrega de mochilas em Naviraí

O superintendente do Sesi afirmou que o ato da entrega de mochilas é uma forma de simbolizar a valorização do aluno pela instituição / Divulgação

Na unidade de Naviraí, o Sesi encerrou, nesta sexta-feira (18/08), o roteiro de entregas de mochilas personalizadas para os mais de três mil alunos da instituição de ensino em sete municípios de Mato Grosso do Sul. Depois de passar por Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Aparecida do Taboado e Maracaju, o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, realizou a entrega simbólica do material escolar para um estudante de cada turma, além das professoras Jaqueline Navarro e Lizandra Viapiana, representando os docentes da unidade.

Depois, todos os alunos, que aguardavam ansiosos por uma das mochilas que já se tornou objeto de desejo entre os alunos da rede de escolas do Sesi no Estado, foram contemplados. “Ontem eu faltei e quando cheguei à escola todo mundo estava falando que eu estava entre os escolhidos para receber a mochila pelos alunos. Deu um frio na barriga quando chamaram meu nome eu fiquei muito feliz, foi bem legal”, contou o aluno João Rafael Tanaka.

O superintendente do Sesi afirmou que o ato da entrega de mochilas é uma forma de simbolizar a valorização do aluno pela instituição. “Encerramos o cronograma de entregas hoje em Naviraí, uma iniciativa para simbolizar o conhecimento tecnológico e inovador que o Sesi proporciona, e demonstrando a dedicação que a instituição tem para a formação desses jovens, já na educação de base, para que eles construam uma carreira sólida e de sucesso”, disse.

Para a diretora da Escola do Sesi de Naviraí, Paula Nudimila de Oliveira Silva, as novas mochilas servirão de incentivo para que os alunos se dediquem aos estudos. “É o reconhecimento do trabalho que nós executamos. Receber essa mochila não é somente um presente, é uma possibilidade para que eles se sintam valorizados enxerguem que tudo que eles desenvolvem na escola é uma vitrine para a sociedade em geral”, pontuou.

Professora contemplada com uma das mochilas durante o evento, Jaqueline Navarro também avaliou o presente como uma forma de estimular os estudantes. “Eles estavam muito ansiosos para receber”, comentou. O aluno Vitor Madeira Lorenzoni elogiou o novo material escolar. “A mochila é bonita, cabe bastante coisa, valeu a pena, estou muito contente de ter recebido”, finalizou.

