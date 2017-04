Depois de garantir acolhimento, Semed se prepara para novos desafios

Conseguir atender 50% do total da lista de espera por vagas nos Ceinfs, cumprindo o que estabelece os planos nacional e municipal de Educação e fazer com que a merenda chegasse 15 dias antes do início das aulas em 94 escolas e 99 Centros de Educação Infantil foram, na opinião da secretária de Educação Ilza Mateus de Souza, umas das principais conquistas da Semed nestes 100 primeiros dias de gestão.

Desafios superados, segunda a secretária, graças ao empenho das equipes que trabalharam, inclusive, nos finais de semana para garantir, também, a limpeza de 100% das unidades escolares, em um trabalho realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Sisep. Ainda com relação a organização das escolas, as equipes de manutenção viabilizaram a reforma de prédios e a recuperação de mesas e cadeiras .

No balanço dos 100 dias, Ilza Mateus também lembra a convocação de 94 servidores efetivos. A secretária diz que os desafios ainda são muitos e continuam a ser superados a cada dia e que muitos projetos importantes devem ser implantados nos próximos meses.

Entre eles, ela destaca a retomada das obras dos Ceinfs dos bairros Tijuca, Centenário e Noroeste. Também está sendo efetuado um estudo para a criação de um projeto de educação de jovens e adultos, na modalidade Educação a Distância. A proposta visa atender alunos a partir de 15 anos completos.

A ideia é utilizar recursos tecnológicos, como computadores, para os alunos da área urbana, e material impresso para o público da área rural, que muitas vezes tem dificuldade de acesso a internet.

Outro ponto que está sendo observado com atenção especial é a eleição para diretores de escolas, uma reivindicação antiga dos profissionais. A secretária explica que será criada uma comissão para elaboração da legislação que trata da implantação do pleito nas escolas.

Ainda dentro dos principais projetos que serão desenvolvidos, a secretária Ilza Mateus ressalta a avaliação diagnóstica do 3º ano do Ensino Fundamental, que deve ser aplicada no próximo mês e a implantação do programa Educação em Foco: Múltiplas Dimensões de Formação Continuada, que visa manter os profissionais da Reme sempre atualizados quanto às práticas pedagógicas.

“Temos muitos projetos e desafios, mas tudo está sendo elaborado com cuidado e respeito aos profissionais da educação e ao orçamento. Temos uma equipe comprometida em oferecer o melhor à comunidade escolar, especialmente aos nossos alunos, que são o foco principal do trabalho desenvolvido pela Semed”, considera a secretária Ilza Matheus.

