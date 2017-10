Defesa Civil faz levantamento da situação do interior após fortes chuvas

- Defesa Civil

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec) de Mato Grosso do Sul está fazendo levantamento da situação dos municípios do interior do Estado onde foram registradas fortes chuvas nos últimos dias. Na tarde de ontem (19.10), o vendaval e a queda de granizo provocaram estragos.

Entre os municípios afetados está Três Lagoas, onde o granizo e a queda de árvores de grande porte provocaram prejuízo. Em Dourados, uma nuvem de poeira cobriu a cidade e também foram registradas quedas de árvores em vários pontos urbanos, informou a Defesa Civil. Tacuru e Bataguassu também registraram ventos fortes.

A Defesa Civil Estadual está em contato com as coordenadorias municipais para oferecer suporte onde for necessário. Além da sondagem dos estragos, o Cedec está acompanhando as condições climáticas para emitir alerta às coordenadorias municipais caso haja previsão de novos vendavais no final de semana.

