Decreto oficializa a criação de escola da Rede Estadual em Chapadão do Sul

Foi publicado nesta segunda-feira (3.12), na edição nº 9.792 do Diário Oficial do Estado (DOE), o Decreto nº 15.112, de 30 de novembro de 2018, que oficializa a criação da EE Lúcia Gonçalves do Carmo, localizada em Chapadão do Sul. Ainda em fase de construção, o planejamento é entregar a unidade em 2019.

De acordo com a publicação, compete à Secretaria de Estado de Educação (SED), em conformidade com as normas do Sistema Estadual de Ensino, prover os recursos materiais e humanos necessários ao funcionamento da escola, bem como estabelecer os critérios para efeitos de lotação de pessoal na unidade.

Atualmente, o município possui quatro escolas estaduais e um Centro Estadual de Educação Profissional. Juntas, as unidades são responsáveis pelo atendimento a 2.290 estudantes, matriculados em todas as etapas da Educação Básica: Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA), Educação de Jovens e Adultos (EJA – Conectando Saberes) de Ensino Fundamental e Médio e Cursos Profissionais.