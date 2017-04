Debate de Engenharia da Manutenção traz palestrantes nacionais a Campo Grande

Estão abertas as inscrições para o debate Gestão da manutenção como estratégia para as organizações, que acontece em 8 de abril, às 8h, na Anhanguera de Campo Grande. Promovido pelos cursos de especialização em Engenharia da Manutenção e de graduação em Engenharia de Produção, o evento é voltado a estudantes e profissionais das áreas de Engenharia e contará com o autor nacional de importantes livros do segmento, Julio Nascif, e com o presidente da Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (Fenemi), Jorge Nei Brito, como palestrantes.

Os participantes terão a oportunidade de aprimorar conhecimentos sobre o papel estratégico da manutenção para empresas e sobre a detecção de falhas em equipamentos industriais por meio de técnicas preditivas, dois assuntos que exigem constante atualização no setor produtivo. "A concorrência entre as indústrias aumenta a cada dia e qualquer parada não programada causa grandes prejuízos, por isso, uma melhoria no uso das técnicas de manutenção torna-se imprescindível", explica o presidente da Fenemi, Jorge Nei Brito, pós-doutor em Engenharia Mecânica, na área de Monitoramento de Máquinas.

Para participar, basta se inscrever pelos telefones (67)3345-6132 e 3345-6133. O investimento é R$ 20,00 e as vagas são limitadas.

SERVIÇO

Debate Gestão da manutenção como estratégia para as organizações

Data: 8 de abril

Local: Anhanguera de Campo Grande

Horário: 8h

Endereço: Avenida Gury Marques, 3203, Chácara das Mansões – saída para São Paulo

Investimento: R$ 20,00

Veja Também

Comentários