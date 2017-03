Dealers: conheça a profissão dos responsáveis por arbitrar as mesas de pôquer

O pôquer é um dos principais esportes do país que mais crescem nos últimos meses e junto com ele algumas dúvidas surgem entre aqueles que começam a praticar a modalidade. Entre elas, uma das mais comuns é saber o que são e o qual a função dos dealers, ou simplesmente os profissionais de preto – cor determinante do uniforme dos dos dealers. Eles são profissionais responsáveis pela distribuição de cartas, avaliação de cada uma das jogadas e o zelo pelo bem estar das mesas de um torneio.

Entre os dealers do BSOP São Paulo (Campeonato Brasileiro de pôquer, que está sendo realizado até 28 de março, na capital paulista), que são os profissionais mais capacitados e até mesmo referência no mundo inteiro, segundo pesquisas recentes feitas com jogadores de diferentes países, está Ruth Vianna, de 43 anos, uma das importantes profissionais do torneio e mãe de Laura Vianna e Sabine Costa, jovens de 24 e 22 anos, que também atuam como dealers no BSOP.

“Eu amo a minha profissão e tenho muito orgulho de ser mãe de duas mulheres que atuam na mesma área que eu. O pôquer me proporciona momentos incríveis, viagens a todo o tempo, que é o que eu mais gosto de fazer, e se tornou o meu sustento há 7 anos e desde lá nunca tive vontade de mudar de segmento”, conta Ruth.

Para se tornar um dealer atualmente, o candidato deverá passar por um treinamento que tem duração média de 10 dias para aprender tudo sobre a profissão, desde para o lado que o baralho é distribuído até a maneira correta de se comportar diante dos jogadores de pôquer.

“Em época de crise no país, é sempre legal explorar outras áreas para garantir o seu emprego. Hoje o pôquer está crescendo em um ritmo forte, então cada vez mais clubes e torneios estão sendo criados e consequentemente a necessidade de dealers vai aumentar com essa demanda. Eu super indico tanto para homem, como mulher, que se faça o curso e atue na nossa área”, finaliza Ruth.

O profissional das cartas no pôquer geralmente inicia sua carreira em clubes melhores para ir ganhando experiência. Aos poucos, há uma ascenção natural na carreira daqueles que adquirem maior conhecimento, até chegar na equipe de dealers do BSOP, um sonho almejado por todos aqueles que atuam como "juízes" do esporte da mente.

