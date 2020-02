De tratorista agrícola a operador de caixa, Funtrab abre o mês de fevereiro com 607 vagas de emprego

O segundo mês de 2020 começou, e para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho esta segunda-feira (03.02) traz 607 oportunidades em Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

O segundo mês de 2020 começou, e para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho esta segunda-feira (03.02) traz 607 oportunidades em Mato Grosso do Sul.

Para Campo Grande são 174 vagas disponíveis, entre elas, oportunidades para analista de suporte técnico, camareira de hotel, auxiliar administrativo, auxiliar técnico de instalações, azulejista, costureira, confeiteiro, entre outros.

Além da Capital, há vagas em busca de trabalhadores em 26 municípios do Estado. As oportunidades com maior número de vagas no interior são de: tratorista agrícola, servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes, motorista, auxiliar de linha de produção, operador de maquinas agrícolas, serralheiro, alimentador de linha de produção, e operador de caixa.

As unidades da casa do trabalhador com vagas disponíveis neste início de semana são: Rio Brilhante (87), Rio Verde de MT (53), Costa Rica (49), Dourados (39), Bataguassu (21), Itaquirai (20), Ivinhema (19), São Gabriel do Oeste (19), Nova Andradina (16), Aquidauana (16), Ponta Porã (15), Maracaju (11), Aparecida do Taboado (10), Nova Alvorada do Sul (10), Sidrolândia (9), Corumbá (8), Jardim (6), Ribas do Rio Pardo (5), Três Lagoas (5), Batayporã (4), Sonora (3), Guia Lopes da Laguna (3), Naviraí (2), Cassilândia (1), Coxim (1) e Paranaíba (1).

Para conferir a lista completa de oportunidades, e número de vagas por região acesse a página da Funtrab, no campo “vagas no estado” ou acesse aqui . A fundação atua como intermediadora das vagas ofertadas no Estado, e realiza o encaminhamento do candidato para a entrevista de emprego.

Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.