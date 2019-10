A oferta de 501 vagas de emprego para o interior do Estado - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A semana começa com 649 oportunidades de emprego no Estado. As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade. Só para a Capital são ofertadas 148 vagas, entre elas de operador de caixa, motorista de ônibus rodoviário, consultor de vendas, eletricista, engenheiro de produção, costureira, fiscal de tráfego, gesseiro, entre outras.

A oferta de 501 vagas de emprego para o interior do Estado, abrange diversos municípios, entre eles Bataguassu, Costa Rica, Jardim, Maracaju, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Três Lagoas, e Ponta Porã. Em Iguatemi por exemplo, são ofertadas 120 vagas para trabalhador da cultura de maçã.

Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. No interior do Estado, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador (confira aqui endereços e horários de funcionamento). Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Outra forma de participar, é baixando o aplicativo Sine Fácil, do Ministério do Trabalho no celular, onde é possível consultar as vagas disponíveis, e até agendar entrevista com o empregador. Caso o candidato se enquadre no perfil solicitado, o app irá gerar uma carta de encaminhamento com data e horário pré-agendado para entrevista.

A Funtrab informa que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Consulte a lista completa de oportunidades e número de vagas para sua região aqui.