De dar água na boca: 5 festivais gastronômicos imperdíveis pelo mundo

Mais de um em cinco viajantes do mundo todo disseram que já viajaram especialmente para participar de um festival gastronômico, mais de metade, por sua vez, afirmou que viajou especificamente pela emoção que sente ao explorar a culinária mundial*. Para comemorar a colheita deste outono do hemisfério norte, a Booking.com, líder mundial em conectar os viajantes com diversas opções de lugares incríveis para se hospedar, apresenta cinco belos destinos que são perfeitos para celebrar a comida, mergulhar em uma nova cultura e agradar o paladar com sabores únicos.

Zibelemärit (Mercado das cebolas) - Berna, Suíça

A histórica e pitoresca cidade de Berna está localizada entre as margens do Rio Aar e é altamente recomendada por seu centro histórico, visitas a pontos turísticos e história. Todos os anos, na quarta segunda-feira de novembro, ela sedia o tradicional Festival da Cebola, onde 50 toneladas do produto são vendidas e transformadas em deliciosas iguarias.

Onde ficar: com localização central e tranquila, no centro da cidade, o Bed and Breakfast Wildrose, oferece quartos espaçosos e café da manhã inglês completo gratuito, que os hóspedes podem desfrutar no terraço durante os dias ensolarados.

Festival de frutos do mar - O Grove, Espanha

Cerca de dois terços da superfície da Terra são cobertos de água – então, pense em todos o peixes deliciosos, lulas suculentas e frutos do mar saborosos que estão por aí! Durante todo o mês de outubro, nos últimos 53 anos, a pitoresca cidade litorânea de O Grove organiza o Festival de frutos do mar. Os viajantes de todo o mundo têm a oportunidade de apreciar uma variedade de pratos locais deliciosos com frutos do mar fresquinhos de Ría de Arousa em um destino altamente recomendado pelos frutos do mar, pelas praias e paisagens.

Onde ficar: oferecendo um terraço ao ar livre e belas vistas de O Grove, o Habitaciones Castelao é um excelente lugar para ficar e apreciar todas as atividades do festival. Todos os quartos da acomodação possuem TV de tela plana, Wi-Fi, cafeteira e chaleira.

Festival Castagnades (Castanhas) - Meyras, França





Para viajantes que buscam um lugar mais tranquilo, no coração das vilas Ardéchois, o festival Castagnades convida hóspedes de todas as idades para fazer parte de um clima acolhedor com competições gastronômicas e produtos locais feitos de castanhas. Situado em um vale entre os rios Ardèche e Fontaulière, a pequena vila de Meyras sedia o Festival das Castanhas no dia 15 de outubro. Meyras é altamente recomendada pelos viajantes da Booking.com por sua tranquilidade, natureza e gastronomia gourmet.

Onde ficar: quando pensar em lugares para se hospedar, encontre o Maison Sous Le Pont B&B. Esta tradicional casa de pedra possui um belo terraço entre as árvores onde os hóspedes podem apreciar pratos locais deliciosos feitos com produtos frescos.

Festival do vinho e comida havaiana - Havaí, EUA





Se você realmente quer saborear a excelente culinária do Havaí, não há maneira melhor do que apreciá-la durante o Hawaii Food & Wine Festival, que acontece do dia 20 de outubro ao dia 5 de novembro nas ilhas havaianas de Maui, Oahu e Hawai'i . O festival apresenta chefs famosos, demonstrações de culinária, pratos locais deliciosos e várias degustações de vinho para limpar seu paladar. Os viajantes da Booking.com recomendam as ilhas do Havaí pelas praias, natureza, tranquilidade e o relaxamento que elas oferecem.

Onde ficar: o Westin Ka'anapali Ocean Resort Villas é composto por villas luxuosas localizadas entre a Praia de North Ka'anapali e as montanhas de West Maui, oferecendo villas espaçosas com vistas do oceano ou da ilha. A acomodação possui 3 restaurantes no local e 2 bares servindo diversos tipos de culinária, que vão da italiana à americana.

Festival de Meio do Outono - China

O Festival de Meio do Outono, também conhecido como Festival da Lua é o segundo festival mais importante da China, e comer bolo de lua é a atividade mais comum do dia. Embora este não seja tecnicamente um festival gastronômico, é uma excelente oportunidade de experimentar o delicioso docinho chinês.

Onde ficar: uma joia reconhecida mundialmente, a extensa Pequim é altamente recomendada por sua história, cultura e culinária e é um ótimo destino para vivenciar este festival único. Situado no centro de Pequim, o Rosewood Beijing é uma obra-prima artística que mescla o moderno e o antigo, além de possuir um luxuoso jardim, uma piscina ao ar livre e áreas de refeição projetadas com muito bom gosto.

