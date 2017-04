De chef a empreendedor-showman, Fábio Koyama investe agora no Rio de Janeiro

O empresário Fábio Koyama, o Fabinho, que já opera em São Paulo o japonês Minato Izakaya, o Minato Robata e o Minato Karaokê agora expande sua atuação para o DDD 21.

É que a partir do dia 6 de abril, os cariocas que passarem na mostra Rio Boat Show irão conferir as peripécias que Fabinho prepara para o menu do barco Okean One, dos empresários Nércio Fernandes e Amilton Gutierrez.

E não para aí. No Leblon, mais especificamente na Bartolomeu Mitre com a Dias Ferreira, Fabinho abrirá um espaço para atender os cariocas com sua comida bem cuidada e despretensiosa. Para acompanhar: @minatoizakaya.

RIO BOAT SHOW - 5 A 11 DE ABRIL - Marina da Glória, Rio de Janeiro RJ.

