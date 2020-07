Cursos online de inclusão produtiva da SAS superam números de inscritos

O novo sistema de curso da Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania, ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social, tem gerado resultados satisfatórios - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

O novo sistema de curso da Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania, ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social, tem gerado resultados satisfatórios e superado a expectativa de participantes, por meio do formato online de cursos de geração de renda. Desde março, o programa recebeu pelo menos mil inscrições, sendo registrados mais de 2 mil acessos no período.

A proposta da SAS garante a continuidade dos cursos, cujas aulas presenciais estão suspensas desde março, devido à pandemia do novo coronavírus, conforme Decreto n. 14.189, publicado em 16.03.2020.

A divulgação dos cursos é feita nas redes sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social (@sascgms) e estão disponíveis no site http://www.campogrande.ms.gov.br/sas/. Os cursos livres, em diversas modalidades, são publicados todas as semanas, no canal do Youtube da SAS.

Os cursos garantem aos participantes, além da oportunidade individual de crescer e progredir na área profissional, a geração de renda para suas famílias.