Cursos na área de informática são opções no Senac da Capital em janeiro

O curso apresenta ao aluno conceitos e indicações sobre as ferramentas e técnicas utilizadas para a construção e manipulação de dashboards no excel, abordando tópicos desde a criação de gráficos até a elaboração de relatórios. - Divulgação

Para quem está em busca qualificação profissional na área de informática, o Senac Campo Grande oferece diversas opções com início no mês de janeiro. Oportunidades para quem quer melhorar a carreira profissional. Um dos cursos é o Dashboard: Criação de Painéis Gerenciais no Excel, com início dia 08 de janeiro.



O curso apresenta ao aluno conceitos e indicações sobre as ferramentas e técnicas utilizadas para a construção e manipulação de dashboards no excel, abordando tópicos desde a criação de gráficos até a elaboração de relatórios. A análise do resultado torna-se mais fácil de ser visualizada em dashboards. Com apenas um clique é possível comparar inúmeros dados, fornecendo a gestores e analistas uma visão ampla e rápida da situação da empresa. Para participar é preciso idade mínima de 14 anos, 8º ano do ensino fundamental e curso de Excel Avançado ou conhecimento equivalente.



Outra opção é o curso Facebook Marketing, para alunos com no mínimo 16 anos de idade e ensino fundamental completo. Tem início dia 08 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h. O Facebook é uma ferramenta popularizada mundialmente. Anteriormente utilizada apenas como rede social (relacionamento), hoje é usada para divulgação de empresas, produtos ou serviços. O objetivo do curso é nortear questões relacionadas ao gerenciamento do Facebook e auxiliar o público alvo a utilizar essa ferramenta como marketing pessoal e/ou prospecção para o seu negócio.



Tem ainda o curso Excel Básico, com carga horária de 30 horas/aula e início dia 22 de janeiro. O aluno vai aprender a criar planilhas utilizando os principais recursos do aplicativo e partindo da análise de necessidades específicas, visando agilizar os processos de trabalho. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos, possuir o 7º ano do ensino fundamental, além de conhecimentos do sistema operacional Windows.



Também com início dia 22 de janeiro tem o curso Revit Architecture, que capacita o profissional para ter um amplo conhecimento no software aprendendo a trabalhar com plantas, cortes, fachadas, interiores e construção 3D da maquete, envolvendo todo e qualquer elemento construtivo, permitindo sua edição e aplicação de materiais, luzes, edição de terreno, estudo de insolação e renderizações.



Confira outras opções:



CorelDRAW e Photoshop - Ilustração Digital e Tratamento de Imagem - Capacita o aluno para criar e desenvolver ilustrações vetoriais e layout de páginas para meios impressos ou digitais, utilizando os recursos e ferramentas do CorelDRAW X7. As aulas têm início dia 22 de janeiro.



CAD - Autocad 2D e SketchUp - Ensina a criar desenhos bidimensionais aplicando os conhecimentos de desenho técnico, preparando para o trabalho com projetos. Além de qualificar o aluno para desenvolver e organizar projetos de modelagem 3D e importar arquivos de CAD através do SketchUp Pro. As aulas têm início dia 23 de janeiro.



Operador de Computador - Tem como objetivo formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com foco em resultados. Os participantes aprendem a instalar e configurar sistemas operacionais, aplicativos de escritório e periféricos. Além de aprender operações básicas do computador, o aluno desenvolve competências para realizar trabalhos de suporte, como instalar e desinstalar programas. O curso tem início dia 24 de janeiro.



Lógica de Programação com Exemplos em Java - Tem início dia 29 de janeiro, com aulas de segunda a sexta-feira das 18h45 às 22h. O curso capacita o aluno para participar do desenvolvimento de soluções por meio da aplicação da lógica, segundo o paradigma de orientação a objetos, de modo a permitir a criação de softwares amigáveis, seguros e funcionais, independente da linguagem a ser usada na programação.



A área de tecnologia está em constante crescimento e por ser um setor dinâmico, exige aprimoramento constante. A cada dia são disponibilizados no mercado novos programas que necessitam de um conhecimento mais aprofundado para utilizar todas as suas ferramentas disponíveis.



O Senac Campo Grande fica na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro. Outras informações no site: www.ms.senac.br, pelo telefone (67) 3312-6260 ou ainda pelo e-mail: atendimento@ms.senac.br.