Cursos de Jornalismo do estado debatem a formação e a prática profissional

Nos dias 17 e 18 de março, o evento “Jornalismo, Tecnologia e Educação” propõe a discussão e reflexão sobre o impacto das mídias móveis e sociais no exercício profissional e no ensino de jornalismo. O encontro é uma promoção conjunta das universidades: UFMS, UCDB, Estácio, Uniderp e AEMS e pretende reunir professores, alunos e jornalistas do estado.

A mesa de abertura contará com a presença de Natália Viana, diretora da Pública – Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo e José Brito Cunha, gerente de distribuição do Canal Futura. Também confirmado o prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), fará uma palestra sobre a relação Comunicação e Educação no ensino superior.

A programação terá ainda debates sobre as transformações ocorridas no exercício profissional do jornalista, seu novo papel na sociedade, além do diálogo entre docência, meios de comunicação e as novas tecnologias em sala de aula no âmbito de Mato Grosso do Sul, contando com a contribuição de profissionais do estado.

“O objetivo é pensar que jornalista está sendo formado para o século 21”, explica a coordenadora do evento, Profª Drª Rose Mara Pinheiro. O evento também promove mesas de debate sobre as diversas áreas do jornalismo.

O encontro recebe o apoio do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo (FNPJ), Programa Escola de Conselhos, Núcleo de Comunicação e Educação da USP (NCE/USP), Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais do Jornalismo (ABPEducom) e Sindicato de Jornalistas de MS (SindJor). “As perspectivas estão em torno de uma reflexão sobre o ensino do jornalismo em tempos de redes sociais”, conta a coordenadora do curso de jornalismo da UFMS, Profª Drª Katarini Miguel.

O evento é aberto para profissionais, docentes e estudantes de Comunicação e de outras áreas, como Educação, Tecnologia, Pedagogia. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site http://caminhosdojornalismo.wixsite.com/jornalismo.

SERVIÇO:

Evento: Jornalismo, Tecnologia e Educação

Data: 17 e 18 de março

Horário: 17 (19h às 22h) e 18 (8h30 às 18h30)

Local: Complexo Multiuso - UFMS

Contato: (67) 9 9252-7991 - Sarah Santos

