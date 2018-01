Cursos de fotografia e edição são opções no Senac da Capital

As aulas têm início dia 23 de janeiro e para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos e ter concluído o 7º ano do ensino fundamental - Divulgação

Para quem é apaixonado por fotografia e quer aprender os conceitos básicos da arte, encontra uma boa opção no curso Fotografia Digital, oferecido pelo Senac Campo Grande, com início dia 15 de janeiro.



O curso proporciona ao aluno conhecimentos para executar serviço fotográfico, objetivando a comunicação visual associada ao conhecimento tecnológico nos registros fotográficos. Durante o curso, será apresentado um histórico do surgimento da fotografia, bem como seus aspectos técnicos, além de saídas fotográficas com análise das imagens produzidas pelos alunos.



Para participar do curso é preciso idade mínima de 14 anos, ter concluído o 7º ano do ensino fundamental e conhecimentos de informática básica (Sistema Operacional Windows e pacote Office).



Há também o curso Fotografia Mobile, com início dia 15 de janeiro, que apresenta as técnicas básicas de utilização de aplicativos e ferramentas de captura, edição e compartilhamento de imagens, além da montagem de um portfólio virtual, para celular (smartphone) ou tablet.



No curso o aluno aprende as diferenças técnicas entre fotografia mobile e fotografia com câmeras DSLR; sobre a fotografia de varejo com o celular: composição, luz e captura; apresentação do aplicativo de captura; produção e briefing; conhecer os tipos de luz para produtos e serviços e como explorá-los; como criar composições claras e objetivas; apresentação dos aplicativos de edição, entre outros.



Outra opção é o curso de Edição de Vídeo com Ferramentas Adobe, que capacita o aluno para atuar com edição de vídeos utilizando ferramentas do Adobe como: Premiere, After Effects, Encore, SoundBooth e ainda Photoshop e Ilustrator para vídeo, de forma a atender as necessidades das produtoras de vídeo, emissoras de TV, animadores e editores free-lancers. As aulas têm início dia 23 de janeiro e para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos e ter concluído o 7º ano do ensino fundamental.



Outras informações no site: www.ms.senac.br, pelo telefone (67) 3312-6260 ou ainda pelo e-mail: atendimento@ms.senac.br. O Senac Campo Grande fica na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro.