Curso virtual oferece capacitação para gestores ambientais municipais

Campo Grande (MS) – Servidores e gestores municipais, vereadores e técnicos da Câmara Municipal e integrantes dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente podem participar do Curso de Estruturação da Gestão Ambiental, disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente em plataforma virtual e intermediado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

O curso terá carga horária de 80h a distância e ocorrerá no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Ministério do Meio Ambiente, porém haverá pelo menos dois momentos presenciais de, no mínimo, 16h que será realizado em Campo Grande.

O primeiro encontro presencial será realizado nos dias 24 e 25 de agosto e terá como programação a apresentação da plataforma virtual e uma oficina de elaboração de projetos e captação de recursos. O local de realização do evento será informado posteriormente. O curso no ambiente virtual terá início em 11 de setembro e término no dia 12 de janeiro de 2018.

O objetivo do curso é contribuir para qualificar a gestão ambiental municipal por meio de processos formativos continuados, facilitando a descentralização e a gestão compartilhada, visando ao fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama). Serão abordados no curso os seguintes temas:

Fortalecimento da Politica Ambiental Municipal;

Atribuições da Gestão Ambiental;

Descentralizar e Qualificar a Gestão Ambiental e Estruturação da Gestão Ambiental municipal, entre outros.

Os interessados podem procurar a Unidade de Municipalização e Gestão Ambiental do Imasul, até o dia 18 de agosto de 2017, ou obter mais informações pelos telefones (67) 3318-5646 ou (67) 3318-5623.

João Prestes – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Divulgação

