Curso gratuito da IFMS orienta sobre desenvolvimento pessoal e profissional

O Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para o curso de extensão Desenvolvimento Pessoal e Profissional, ofertado gratuitamente a estudantes da instituição e comunidade externa.

São oferecidas 60 vagas. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do formulário eletrônico, até sexta-feira, 10. É necessário ter mais de 16 anos para participar.

Coordenado pelas professoras Edilene de Oliveira e Gisela Suppo, o curso vai apresentar a realidade do mercado de trabalho aos participantes e prepará-los para o desafio de conquistar um emprego por meio de técnicas que vão auxiliar nas tomadas de decisões e no desenvolvimento das potencialidades pessoais.

“O conteúdo do curso é voltado para jovens que têm pouca ou nenhuma experiência de trabalho e precisam se desenvolver pessoal e profissionalmente. O aprendizado vai potencializar as habilidades e competências, tornando possível ampliar as realizações na busca de uma vida bem-sucedida”, explicou Edilene.

Com carga horária de 60 horas, a capacitação é gratuita e terá quatro módulos. Será ministrada na modalidade semi-presencial, com parte do conteúdo on-line. Os encontros presenciais ocorrerão aos sábados, no período da manhã, com duração de duas horas, no Campus Campo Grande. A unidade está localizada na Rua Treze de Maio, 3072, Centro.

As aulas começam no dia 18 de março. Serão abordados diversos temas, como visão de mundo, projeto de vida, trabalho, emprego e empregabilidade, marketing pessoal, comunicação, elaboração e aceitação de críticas, além de identificação de oportunidades no mercado de trabalho e planejamento financeiro pessoal.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]

