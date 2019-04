Curso de Zootecnia da UEMS de Aquidauana comemora jubileu de prata em maio

Aquidauana (MS) – O curso de Zootecnia da unidade de Aquidauana, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), é um dos cursos da Instituição que comemoram 25 anos juntamente com a Universidade. As comemorações do “Jubileu de Prata da Zootecnia Sul-mato-grossense” ocorrerão de 13 a 18 de maio.

No dia 13 estão programadas atividades comemorativas do Dia do Zootecnista e do Jubileu de Prata da Zootecnia Sul-mato-grossense. Nos dias 14 e 15, o VII Encontro Científico da Zootecnia UEMS – ECZ, com palestras e apresentação de resumos científicos. Nos dias 16 e 17, mini-cursos promovidos pelos alunos do 5º ano; e no dia 18 o encerramento com o tradicional Churrasco da Zootecnia.

A submissão de resumos para o VIII Encontro Científico da Zootecnia da UEMS pode ser feita até 15 de abril.

Saiba mais em: http://zootecniauems.com.br/

Eduarda Rosa – Assessoria de Comunicação Social UEMS.