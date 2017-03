Curso de Preparação à Adoção começa nova turma nesta quinta-feira

Terá início nesta quinta-feira (16), às 19 horas, no plenário do Tribunal do Júri, no Fórum de Campo Grande, a primeira turma deste ano do Curso de Preparação à Adoção (CPA). O evento é aberto ao público em geral e procedimento obrigatório para os interessados em se habilitarem à adoção. Pela primeira vez o curso será transmitido simultaneamente para as comarcas do interior do Estado.

Desde o ano passado houve uma remodelação no CPA, que passou de dois para oito encontros divididos em quatro etapas com dois dias consecutivos de capacitação. Neste primeiro encontro, a coordenadoria da CIJ e juíza da Infância, da Juventude e do Idoso, Katy Braun do Prado, trará uma introdução ao tema, apresentando os aspectos jurídicos da adoção. Na sexta-feira (17), fechando o módulo, será trabalhada a motivação para a adoção.

Para o ano de 2017 serão ofertadas outras duas novas turmas do Curso de Preparação à Adoção, uma próxima no mês de julho e outra em outubro. Os interessados em se habilitar à adoção necessitam concluir o curso com 100% de frequência. Ou seja, participar dos oito encontros.

O curso visa preparar os candidatos para lidar com diferentes aspectos do processo adotivo e aborda possíveis conflitos dos pretendentes, dúvidas e ansiedades quanto ao processo de adoção. A remodelação do curso objetivou aprofundar mais o debate sobre o assunto, trazendo profissionais de diversas áreas.



Calendário da 1ª turma do CPA 2017:

- 16 e 17 de março;

- 30 e 31 de março;

- 6 e 7 de abril;

- 19 e 20 de abril.

