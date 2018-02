Curso de Medicina da UASS em Pedro Juan Caballero - Paraguai recebe certificação do CONES

“Buscaremos sempre trazer melhorias e novidades para nossos alunos", Afirma Doralice Alcântara, coordenadora geral da Instituição - Divulgação

Uma das maiores preocupações dos alunos que ingressam em uma faculdade é a validação de seu diploma, por isso a escolha da instituição de ensino é sempre tão importante. O Curso de Medicina da Universidade Autônoma San Sebastian em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, acaba de ser certificado pelo Conselho Nacional de Ensino Superior, o CONES. A faculdade está habilitada a realizar o curso sob a resolução de número 06/2018. Em busca de oferecer uma educação de excelência, a administração da UASS Pedro Juan Caballero investiu ainda na modernização e ampliação da infraestrutura da faculdade.

O prédio foi completamente reformado e ganhou salas modernas, equipadas com sistema de som e mais 4 laboratórios, além de um auditório capaz de receber até 400 pessoas. Investir em um ambiente que motiva os alunos a se dedicarem ainda mais aos estudos é primordial para a UASS, por isso não medimos esforços para deixar a faculdade sempre melhor para eles.

Investimos agora na infraestrutura e não vamos parar por aí. “Buscaremos sempre trazer melhorias e novidades para nossos alunos", Afirma Doralice Alcântara, coordenadora geral da Instituição. A UASS PJC está com inscrições abertas até o dia dez de fevereiro (10/02) e as vagas são limitadas. A instituição espera receber alunos de diversas regiões do Paraguai e países vizinhos, principalmente vindos do Brasil. Quem tiver interesse pelo curso e quiser se matricular pode procurar a secretaria da UASS no endereço: Calle Alejo Gracia, E/Cerro León Y Tte. Herrero, em Pedro Juan Caballero. Ou entrar em contato através dos telefones +55 (67) 3431-7242 / +55(67) 99929-8640 (whatsapp)