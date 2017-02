Curso de Formação Pedagógica é oportunidade para quem quer ser professor

Saiba Mais QUALIFICAÇÃO Inscrições abertas para mestrado e doutorado na Uniderp

A Anhanguera de Campo Grande oferece o curso de Formação Pedagógica para graduados com interesse em iniciar a carreira como professor no ensino fundamental II e ensino médio. A qualificação, que está disponível em duas grades curriculares, com carga horária de 1.000 ou 1.400 horas, visa atender a carência de aproximadamente 245 mil professores no Brasil, segundo o Conselho Nacional da Educação.



Para ingressar, não é necessário participar do processo seletivo, basta comparecer na instituição,situada na avenida Gury Marques, com uma cópia autenticada do diploma do curso superior concluído - devidamente registrado e contendo o número do ato de reconhecimento do curso - e a via original ou cópia autenticada do histórico escolar oficial do curso superior concluído, até o dia 18 de fevereiro, e solicitar a análise dos documentos para a inscrição. As aulas ocorrem na modalidade a distância (100% online), com datas previamente definidas pela instituição para as avaliações presenciais.

SERVIÇO

Anhanguera | Curso de Formação Pedagógica

Data: até 18 de fevereiro

Inscrição: por análise do diploma de bacharelado e histórico escolar

Local: Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande

Av. Gury Marques, BR 163, 3203 - Chácara das Mansões.

Informações:3345-6144 e 3345-6140

