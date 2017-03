Curso da UEMS ensina estratégias para o aluno aprender

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) vai oferecer um curso de Metodologia Ativa para alunos e a comunidade em geral. O curso é gratuito e será coordenado pela Comissão de Capacitação do Curso de Medicina da unidade de Campo Grande.

O curso tem duração de 74h e terá encontros presenciais e atividades EAD, através do Portal da UEMS. “Através desse curso podemos conhecer as estratégias pedagógicas do curso de Medicina da UEMS”, explica a coordenadora do curso de Medicina, professora Tânica Salum.

Segundo Tânia, a Metodologia Ativa é centrada no aluno, com estratégias para que o aluno aprenda a aprender. “São valorizadas práticas que estimulam a autonomia de aprendizagem”, afirma a professora.

Os interessados podem ser inscrever na coordenação do curso de Medicina ou pelo telefone (67) 3901-4625. A primeira aula será neste sábado (11), às 8h, na Sala S11, no Bloco Lilás, na Unidade da UEMS em Campo Grande, localizada na Rodovia MS080.

