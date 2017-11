Criminosos que usarem armas de fogo em assaltos terão pena aumentada

Para a senadora, a falta de tipificação própria, que muitas vezes impede uma punição mais severa ao autor do delito, pode ser um dos motivos para o crescente número dos crimes praticados com o uso de explosivos - Assessoria

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto (PLS) 149/2015 que aumenta a pena para criminosos que usarem armas de fogo ou explosivos em assaltos. A proposta foi aprovada com emenda da senadora Simone Tebet para qualificar o crime de furto de explosivos. Ela destacou o aumento do uso de explosivos potentes em assaltos, especialmente em furtos a caixas eletrônicos, muitas vezes em municípios do interior. Além disso, citou os riscos e o pânico que o uso de bombas provoca na população. Para a senadora, a falta de tipificação própria, que muitas vezes impede uma punição mais severa ao autor do delito, pode ser um dos motivos para o crescente número dos crimes praticados com o uso de explosivos.