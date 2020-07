Criatividade, aula de História na escola EE Dr. Fernando Corrêa da Costa ganha tempero diferente

A professora Natieli, da disciplina de história, incentivou seus alunos a fazerem pratos típicos do Estado em uma aula diferente e cheia de criatividade - (Foto: Reprodução)

A disciplina de História na Escola Estadual Dr. Fernando Corrêa da Costa, em Aral Moreira, durante esse período de pandemia, está realizando as aulas programadas complementares da modalidade, utilizando buscar fazer um paralelo com a realidade, através da História do estado e a cultura regional da população, trazendo diversidade.

Culinária

Após uma contextualização da separação do estado do Mato Grosso, a criação do Estado do Mato Grosso do Sul e as influências culturais que nos cercam, a professora Natieli na disciplina de História, no módulo I, juntamente com os alunos do EJA I propôs que registrassem os momentos de nossa culinária sul mato-grossense, “através de pratos típicos do cotidiano dos alunos e relatassem um pouco da sua História dentro do nosso estado e, além de fazer o registro das receitas e de seu preparo. E os alunos fizeram com sucesso, dedicação e muito capricho”, enfatiza professora Natieli.