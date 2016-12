Crianças de Paraíso das Águas podem ganhar curso de dança e teatro

Na sessão desta quarta-feira (21), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou ao Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a criação e instalação do Curso de Dança e Teatro, voltados ao público infantil, no município de Paraíso das Águas, bem como, no Distrito de Bela Alvorada e Pouso Alto.

A indicação apresentada atende à solicitação da Câmara Municipal de Paraíso das Águas. "O pedido feito pelos vereadores vem da necessidade em fomentar a cultura sul-mato-grossense na região. Além disso, as aulas de dança servirão para otimizar o tempo ocioso das crianças e adolescentes, oportunizando a comunidade com novas perspectivas de projeção profissional e social", explicou o parlamentar.

A indicação apresentada será encaminhada também ao Secretário de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, Athayde Nery de Freitas.

