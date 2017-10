Crianças de instituição social se divertem em atração do Dia das Crianças em Shopping

Fazendo a alegria da garotada, o Shopping Campo Grande recebeu na manhã desta terça-feira (10) as crianças da Casa Atos de Amor. Eles participaram de diversas brincadeiras no SuperAr, espaço temático interativo da Turma da Mônica, para crianças de até 12 anos.

Segundo o responsável pela instituição, pastor Plínio Ecaldes da Cunha, essa é uma chance das crianças saírem da rotina. “Diante da realidade que essas crianças vivem, da situação que cada uma veio, acredito que este dia seja algo muito importante, tendo em vista a alegria de cada criança presente nessa ação. Nosso coração se alegra e o dos pequenos também. Além, é claro, de ser uma excelente ferramenta para ressocialização”, acredita.

A Casa de Meninos Atos de Amor foi fundada em 2015 e atua na modalidade Casa Lar, com o objetivo de acolher meninos com idade entre 4 e 12 anos e oferecer a eles uma estrutura de abrigo familiar, visando promover o acolhimento e assistência a crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, abandono, abuso, violência e em risco social.

Sobre a atração

Divertidos obstáculos infláveis da Turminha criada pelo Mauricio de Sousa formam os brinquedos. O ARvorismo do Jotalhão é uma floresta com labirinto de árvores verdinhas, no qual se perder e se achar fazem parte de uma brincadeira saudável. Só não vale marcar o caminho. Para se sentir No AR, um pula-pula em formato de nuvens leva a garotada para experimentar uma nova aventura, com estrelas e o Anjinho mais famoso dos gibis.

Finalizando, a nave do Astronauta pousou em MARte, planeta com solo cheio de crateras e habitado por engraçados seres, literalmente cabeças de vento, que estão plantados bem no meio do caminho. Tudo para dificultar a circulação e dar mais emoção à brincadeira. Para brincar o valor é de R$ 15 para 15 minutos e R$ 1 para cada minuto adicional.

SERVIÇO

SuperAR Turma da Mônica

Local: Shopping Campo Grande

Período: 3 de outubro a 5 de novembro de 2017

Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados das 12 às 20h

Passaporte: R$ 15,00 (15 minutos) e R$ 1,00 (cada minuto excedente)

Crianças até 3 anos não pagam, mas devem estar acompanhadas de um responsável pagante.

Veja Também

Comentários