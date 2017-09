Crianças aprendem a fazer cupcakes, pizzas e outras delícias na Temporada Gourmet

As inscrições para quaisquer oficinas ou palestras deverão ser feitas por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande / Divulgação

Colocar a mão na massa de forma descontraída e animada. Essa é a proposta das Oficinas Infantis da Temporada Gourmet, realizada pelo Shopping Campo Grande. A ideia é levar aos pequenos noções básicas de como preparar pratos saborosos e fáceis de fazer. As palestras serão oferecidas no próximo domingo, na praça de eventos do estabelecimento, a partir das 14h30.

De acordo com a coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da Uniderp, Patricia Lemos, que será uma das palestrantes, as oficinas infantis ajudam a instigar a criatividade, coordenação motora, o sentido de organização, interação em grupo, entre outros aspectos. Ela ensinará a fazer pizzas. “A infância é um momento de descobrimento e a oficina é um estímulo para que desvendem um novo universo de uma maneira divertida. Ao mesmo tempo em que aproveitam o dia de forma diferente, as crianças podem despertar o interesse por novos alimentos", explica.

Outra receita prática que será ensinada é o tradicional cupcake. A ministrante da oficina, professora de confeitaria do curso de Gastronomia da Uniderp, Giovanka de Senna Barbosa, comenta que, por ser em um domingo, momento em que as famílias saem juntas, este será um momento propício para mostrar como fazer os bolinhos de forma lúdica e divertida.

“Vamos trabalhar com a oficina de cupcakes, produto que chama muita a atenção das crianças por conta do formato e porque a maioria gosta de doce mesmo. Serão trabalhadas coberturas coloridas, que chamam bem a atenção. Mostraremos como são produzidas as coisas que eles comem e haverá um momento onde cada um montará seu próprio cupcake. Esperamos voltar a atenção das crianças para o mundo da gastronomia”, avalia.

Haverá ainda, oficinas especiais com Marcia Chiad e Karla Nadai, do Recanto das Ervas, ensinarão a jardinagem com ervas. As crianças poderão aprender, também, a coxinha de batata doce com frango, por meio da oficina ministrada pelos nutricionistas Gabriel Borges e Pamela Leal.

As inscrições para quaisquer oficinas ou palestras deverão ser feitas por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, que pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, em smartphones ou tablets.

Programação de oficinas - Domingo (17/09)

14h30 - Coxinha de batata doce com frango - Gabriel Borges e Pamela Leal (Recanto das Ervas)

15h30 - Jardinagem com ervas - Márcia Chiad e Karla Nadai (Recanto das Ervas)

16h30 - Oficina de Cupcake - Giovanka de Senna Barbosa (Uniderp)

18h30 - Momento infantil com a pizza - Patrícia Lemos (Uniderp)

Pratos a preços únicos - Os apaixonados por gastronomia poderão se deliciar durante uma semana inteira com os melhores sabores. Os estabelecimentos participantes trabalharão com um mesmo valor dentro do seu segmento, criando assim combos e/ou descontos especiais para os clientes, proporcionando uma experiência positiva através da degustação. Os valores fixados são R$ 44,90 para restaurantes, R$ 19,90 para a praça de alimentação e R$ 9,90 para cafés e docerias.

