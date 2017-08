CPI vai percorrer frigoríficos de MS na próxima semana

Assembleia tem sua sede no Palácio Guaicurus, no Parque dos Poderes, em Campo Grande / Divulgação

Na quarta-feira (23/8), às 9h, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Irregularidades Fiscais e Tributárias do Estado de Mato Grosso do Sul fará visitas aos frigoríficos da JBS, em Campo Grande.

A CPI fará a inspeção da unidade I, localizada na Avenida Duque de Caxias, 7.255, Vila Nova Campo Grande. Às 15h, a vistoria ocorrerá na planta II, situada na Rodovia BR-060, saída para Sidrolândia. De acordo com o presidente da CPI, deputado Paulo Corrêa (PR), o Termo de Ajuste de Regime Especial (Tare) no valor de R$ 60 milhões em cada uma das unidades de Campo Grande foi assinado entre a empresa e o Governo do Estado.

A comissão investiga a denúncia realizada pelos executivos da JBS, Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista e Ricardo Saud, do pagamento de diversas notas fiscais ‘frias’ emitidas por pessoas físicas ou jurídicas entre os anos de 2010 a 2017, sem o devido fornecimento de bens ou serviços, em contraprestação à suposta concessão indevida de benefícios fiscais.

