Cozinha Experimental oferece aulas de pão de mel low carb e bolo natalino

aulas da Cozinha Experimental do Comper com a chef Dedê Cesco - Divulgação/Roberto Higa

No último mês de 2017, a Cozinha Experimental do Comper está repleta de receitas que você pode aprender gratuitamente numa das aulas com a chef Dedê Cesco. Novidades ficam por conta do pão de mel low carb, escondidinho de peru e bolo tricolor de natal.

A receita do pão de mel natalino low carb poderá ser conferida na próxima terça-feira (12), às 8h30. Um dia depois, às 14h30, é a vez de a chef ensinar a fazer peru natalino com acompanhamentos.

Para o dia 19, às 8h30, Dedê Cesco preparar um escondidinho de peru, que pode ser feito com sobras das ceias, além de arroz natalino. No dia seguinte, às 14h30, bolo tricolor de natal (massa de chocolate e massa branca) recheado com mousse de chocolate e quatro leites e calda de frutas vermelhas.

As aulas são oferecidas gratuitamente na Cozinha Experimental do Hipercenter Jardim dos Estados. Clientes interessados podem fazer inscrições nos SACs de quaisquer das 13 lojas em Campo Grande.

A cozinha – Cozinha Experimental é um programa de aulas de culinária realizado pelo Comper, que conta com a participação de clientes e de instituições beneficentes. Além dos clientes, funcionários também podem participar, desde que estejam sem uniformes caso os estejam usando ou fora do horário de expediente. Mais informações a respeito podem ser obtidas pelos e-mails fernandabardauil@comper.com.br e elizangelamarchini@comper.com.br.