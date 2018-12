‘Cozinha Experimental’ leva curso especial de Ceia de Natal e Ano Novo para Dourados

Para a nutricionista e coordenadora da “Cozinha Experimental”, Melissa de Andrade, a ceia de fim de ano pode ser saudável sem perder o sabor. - Divulgação

O programa de prevenção “Cozinha Experimental” realiza, em Dourados, na próxima terça-feira (11), às 18h30, o último curso do ano. Como já é tradição, o curso que encerra o ano de atividades é dedicado às festas de fim de ano, com o tema Ceia de Natal e Ano Novo. Na Capital, o curso acontece na Rua Abrão Júlio Rahe, 97, e em Dourados, no Centro de Prevenção em Saúde da Cassems, que fica na Rua Mato Grosso, 1470, entrada lateral pela Rua Onofre Pereira de Matos, no Jardim Climax. Para se inscrever, o beneficiário deve ligar no (67) 3382-8584, Campo Grande, e (67) 3033-8350, Dourados. O valor da inscrição é de R$ 30,00.

Para a nutricionista e coordenadora da “Cozinha Experimental”, Melissa de Andrade, a ceia de fim de ano pode ser saudável sem perder o sabor. “Nessa aula especial, nós vamos ensinar pratos tradicionais desta época com a preocupação de serem não só nutritivos, mas também saborosos. Dessa forma, quem participar do curso poderá celebrar o fim de ano comendo bem sem deixar de cuidar da saúde”, explica a nutricionista.

Melissa também destaca que as receitas ensinadas, além de nutritivas, também são práticas e fáceis de serem feitas. “Além de inspirar uma alimentação com mais qualidade, o objetivo da ‘Cozinha Experimental’ é trazer a praticidade dentro de uma alimentação saudável, ou seja, ensinar receitas saudáveis de maneira prática e com a Ceia de Natal não é diferente”, finaliza.