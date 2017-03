‘Cozinha Experimental’ inicia agenda de cursos 2017 na próxima terça-feira

O primeiro tema desta edição será Culinária com Biomassa de Banana Verde / Divulgação/Assessoria

O programa de prevenção “Cozinha Experimental” inicia na próxima terça-feira (14), a agenda de cursos para 2017. O programa é desenvolvido pela Caixa dos Servidores e tem como objetivo despertar o interesse por uma alimentação saudável, gerando assim, maior qualidade de vida. A “Cozinha Experimental” acontece duas vezes por mês, no Centro de Prevenção em Saúde da Cassems, que fica na Rua Abrão Júlio Rahe, 97, às 18h30, e o primeiro tema desta edição será Culinária com Biomassa de Banana Verde. Para se inscrever, o beneficiário deve ligar no (67) 3382-8584. O valor da inscrição é de R$ 30,00.

A biomassa de banana verde é um preparo feito com a polpa da fruta cozida que previne o diabetes, ajuda na perda de peso, melhora a imunidade e a digestão. A biomassa também melhora a imunidade, ajuda no desenvolvimento da microbiota intestinal, reduz o risco de câncer de intestino, controla os níveis de colesterol e previne o acúmulo de gordura abdominal.

Confira o calendário da “Cozinha Experimental” de 2017:

- 14/03/17 - Culinária com Biomassa de banana verde;

- 21/03/17 - Almoço especial de páscoa;

- 04/04/17 - Cozinha para diabético;

- 18/04/17 - Cozinha proteica;

- 09/05/17 - Preparações com carne bovina;

- 23/05/17 – Risotos;

- 06/06/17 - Caldos e Sopas;

- 20/06/17 – Massas;

- 04/07/17 - Culinária Detox;

- 18/07/17 - Cozinha kids Especial de Férias piquenique;

- 01/08/17 - Cozinha para hipertenso;

- 22/08/17 - Cozinha Funcional;

- 12/09/17 – Pizzas;

- 26/09/17 - Guarnições (acompanhamentos) e Saladas;

- 03/10/17 - Preparações com frango;

- 17/10/17 - Lanches leves e saudáveis;

- 07/11/17 - Preparações com peixes;

- 21/11/17 - Cozinha vegetariana;

- 05/12/17 - Sobremesas leves;

- 12/12/17 - Ceia de Natal e Ano Novo;

